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جديد المحليات > رئيس هيئة الترفيه يعلن تخفيض 50% على بوليفارد اليوم.. وبدء بيع تذاكر “كراون جول”
01/11/2022   6:19 م

رئيس هيئة الترفيه يعلن تخفيض 50% على بوليفارد اليوم.. وبدء بيع تذاكر “كراون جول”

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن تخفيض 50% على بوليفارد اليوم الثلاثاء، 1 نوفمبر، وذلك بمناسبة سنة على افتتاحه.

كما أعلن رئيس الترفيه، عن رابط حجز تذاكر نزال “كراون جول” من أبطال WWE، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، والمقرر إقامته يوم 5 نوفمبر الجاري.

وستشهد الرياض نزالًا قويًا يجمع بطل “WWE” رومان رينز مع لوجان بول، في مرسول بارك، حيث يمكن الحجز من خلال الرابط.

ويعتبر البطل العالمي “رومان رينز” صاحب أطول فترة احتفاظ بلقب البطولة في تاريخ WWE، حيث يستحوذ عليه منذ أكثر من 788 يومًا. وفق “أخبار 24”.

رئيس هيئة الترفيه يعلن تخفيض 50% على بوليفارد اليوم.. وبدء بيع تذاكر “كراون جول”

جديد المحليات
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