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جديد المناطق > افتتاح مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب
01/11/2022   6:19 م

افتتاح مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب

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افتتح وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن عوض العنزي، مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب بعسير، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وأوضح اللواء العنزي أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للوكالة في استكمال انتشار دورياتها في المناطق الجنوبية، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة، وضبط أي مخالفات في منطقة العمليات المخصصة لها. وفق “أخبار 24”.

افتتاح مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب

جديد المناطق
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