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جديد المحليات > يحتوي على 183 مصطلحًا.. “المنافسة” تصدر “المعجم العربي” الأول عربيًا
01/11/2022   6:19 م

يحتوي على 183 مصطلحًا.. “المنافسة” تصدر “المعجم العربي” الأول عربيًا

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أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، المعجم العربي للمنافسة، الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي، وذلك انطلاقًا من دورها في نشر ثقافة المنافسة.

ويشمل المعجم أبرز المصطلحات الواردة في قوانين المنافسة في دول العشرين (G20)، ومن ضمنها نظام المنافسة السعودي لتستفيد منه الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد.

ويحتوي المعجم على 183 مصطلحًا باللغة العربية مترجما إلى اللغة الإنجليزية، ويعتبر الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي.

ويهدف إلى إثراء المحتوى العربي، وتسهيل فهم التصور العام لنظام المنافسة وسياساته، ورفع الوعي بالمنافسة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

يحتوي على 183 مصطلحًا.. "المنافسة" تصدر "المعجم العربي" الأول عربيًا

وفق “أخبار 24”.

يحتوي على 183 مصطلحًا.. “المنافسة” تصدر “المعجم العربي” الأول عربيًا

جديد المحليات
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