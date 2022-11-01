شاهد .. أول طيار سعودي يحقق المركز الأول بدفعته في أكاديمية “جوكوفسكي” بـسلاح الجو الروسي

تمكن الملازم فيصل العطوي من تحقيق التفوق والتميز في أكاديمية “جوكوفسكي” التابعة لسـلاح الجو الروسي.
وحقق “العطوي” إنجازاً وطنياً بحصوله على المركز الأول على دفعته ومرتبة الشرف من أكاديمية “جوكوفسكي”.
وأصبح الملازم “فيصل العطوي” بهذا الإنجاز أول طيار سعودي يتخرج من أكاديمية “جوكوفسكي” لـسلاح الجو الروسي محققاً المركز الأول مع مرتبة الشرف.
أول طيار سعودي يحقق المركز الأول بدفعته في أكاديمية #جوكوفسكي بسلاح الجو الروسيhttps://t.co/mknfW0dLOU pic.twitter.com/nzxEDopdxT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 1, 2022
وفق “أخبار 24”.