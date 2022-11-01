تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على منصة “أبشر”

دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.
وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة.
وأشار إلى أن الخدمات الجديدة شملت خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى المقيمين.
وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تمكّن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وطلب إيصال الوثائق لعنوان المستفيد دون الحاجة إلى المراجعة والتقديم حضوريا.
وفق “أخبار 24”.