هيئة الموسيقى تعين “باول باسيفيكو” رئيساً تنفيذياً

أعلنت هيئة الموسيقى اليوم (الثلاثاء) عن تعيين باول باسيفيكو في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأوضحت أن باسيفيكو سيتولى مهام إدارة قطاع الموسيقى، وتنظيمه، وتطويره، ودعم وتمكين المواهب الشابة، وذلك وفقاً لإستراتيجية الهيئة، حيث سيباشر عمله في ابتداءً من شهر يناير 2023.
وذكرت أن باسيفيكو يستند إلى مسيرة مهنية متميزة اتسمت بالمعرفة والخبرة الواسعة في مجالات الإبداع الموسيقي وريادة الأعمال والتعليم.
وشغل باسيفيكو على مدى السنوات الست الماضية، منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الموسيقى المستقلة (أي آي إم)، إذ مثَّل قطاع الموسيقى المستقلة في المملكة المتحدة، بما في ذلك روّاد الأعمال، والعلامات التجارية المستقلة، وشركات الخدمات، والموزعون والفنانون في مجال الموسيقى.
وأطلق باسيفيكو – خلال المدة التي قضاها في جمعية الموسيقى المستقلة – ميثاق المناخ الموسيقي المُعد بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي جمع قادة الصناعة الرئيسين لاتخاذ إجراءات جماعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الموسيقى.
وكان باسيفيكو قد شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لتحالف الفنانين المميزين (إف أي سي)، والرئيس المؤسس لمنظمة الفنانين الدولية (آي أي أو)، إذ كان يعمل على توحيد المنظمات الموسيقية للفنانين من جميع أنحاء العالم.
وعمل أستاذاً مشاركاً في جامعة بيركلي في فالنسيا – إسبانيا، إلى جانب عمله في مجالس إدارات English National Ballet، وUK Music، وCreative UK (اتحاد الصناعات الإبداعية سابقاً)، والمجلس الاستشاري للموسيقى في (Roundhouse) في لندن، إضافة إلى المنظمتين الموسيقيتين الدوليتين IMPALA (أوروبا)، وWorldwide Independent Network ‘WIN’. وفق “أخبار 24”.
وفي أبريل من هذا العام، صُنِّف باسيفيكو أحد أكبر المديرين التنفيذيين في قطاع الموسيقى العالمي في قائمة (Billboard’ s International Power Players) لعام 2022.