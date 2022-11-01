نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رئيس “بنك المنشآت”: تأسيس البنك يهدف لزيادة التمويل المقدم وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع
01/11/2022   10:04 م

رئيس “بنك المنشآت”: تأسيس البنك يهدف لزيادة التمويل المقدم وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع

+ = -
703

استعرض رئيس مجلس إدارة “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” المكلف محمد التويجري، الآثار الاقتصادية لتأسيس البنك ودوره في زيادة الناتج المحلي.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء بنقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البنك، يهدف لزيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي سعيًا لرفع إنتاجية هذا القطاع من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، والتي تسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% بحلول 2030.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك مازن الغنيم، أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.

رئيس “بنك المنشآت”: تأسيس البنك يهدف لزيادة التمويل المقدم وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234685.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.