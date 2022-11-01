سجل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” ارتفاعاً ملحوظاً في مساحات المخططات السكنية المعتمدة في عدد من مناطق المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وتجاوز إجمالي مساحات المخططات السكنية المعتمدة 39 مليون م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، كما تم اعتماد 24 مخططًا في عدد من المناطق.
وأكد المركز أنه تم ترخيص بناء نحو 14746 وحدة سكنية، خلال نفس المدة، ليتجاوز إجمالي الرخص لأكثر من 71 ألف وحدة سكنية، كما تم تأهيل 2768 مطورًا عقاريًا ليصل إجمالي عدد المطورين العقاريين المؤهلين إلى 6619 مطورًا. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم إنهاء طلبات تأييد تسجيل 6592 عاملًا في المشاريع السكنية التي ينفذها المطورون العقاريون، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فضلًا عن معالجة المركز 22 طلبًا للاستفسار عن سريان الصكوك، وتقديم الدعم لـ51 مطورًا وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص لـ50 مشروعًا للبيع على الخارطة.