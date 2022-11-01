“إنفاذ” يقيم 13 مزادًا لبيع عقارات ومنقولات بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الثلاثاء)، إقامة 13 مزادًا علنيًا لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة من 1 نوفمبر حتى 7 نوفمبر من العام الحالي.
وتعرض المزادات، التي تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، أكثر من 170 أصلًا تتفاوت ما بين عقارات من أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، ومنقولات من السيارات ومعدات شركة مغاسل متخصصة.
وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بمدينة جدة، ثم مزاد تبوك وتيماء الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينتي تبوك وتيماء، ثم مزاد مشارف الجنوب الحضوري الذي يعرض 3 عقارات بخميس مشيط، ثم مزاد الساحل الغربي الحضوري الذي يعرض 14 عقارًا بمدينة جدة. وفق “أخبار 24”.
ويلي ذلك مزاد طي الشمال الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا بحائل وسكاكا ودومة الجندل، ومزاد العاصمة الحضوري الذي يعرض 13 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد أمواج الخليج الحضوري الذي يعرض 20 عقارًا بالمنطقة الشرقية، ومزاد ربوة جدة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد أمواج الخليج الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بالمنطقة الشرقية.
كما تشمل المزادات أيضًا مزاد لؤلؤة القصيم الذي يعرض 29 عقارًا بالقصيم، ومزاد شموس نجد الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمنطقة الرياض، إضافة إلى مزاد حضوري يقام على منقولات من أدوات ومعدات لشركة مغاسل متخصصة، ومزاد سيارات حضوري بمنطقة القصيم.