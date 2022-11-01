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جديد المحليات > بعد جدة والدمام.. الرياض تستضيف معرض تصاميم “ذا لاين” على مدى 6 أشهر
01/11/2022   10:03 م

بعد جدة والدمام.. الرياض تستضيف معرض تصاميم “ذا لاين” على مدى 6 أشهر

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تستضيف مدينة الرياض النسخة الثالثة لمعرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”، وذلك في الفترة من 6 نوفمبر الجاري إلى 29 أبريل 2023.

ويقدم المعرض، الذي يقام تحت عنوان “اكتشف ذا لاين” في مؤسسة بينالي الدرعية للفن المعاصر في حي جاكس بالدرعية على مدار 6 أشهر، تجربة فريدة لزواره؛ حيث سيمنحهم الفرصة للتعرف عن قرب على معالم وتصاميم مدينة “ذا لاين” وإمكاناتها المعمارية والهندسية، وذلك عبر جولات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساء من (الأحد) إلى (الأربعاء)، ومن 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من (الخميس) إلى (السبت)، ومن 3 مساء حتى 12 منتصف الليل يوم (الجمعة). وفق “أخبار 24”.

ويتمكن الزوار خلال الجولة من التعرف على مستقبل المجتمعات الحضرية في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، إلى جانب الاطّلاع على منهجية نيوم في تطبيق مبادئ الاستدامة وحماية البيئة، من خلال المحافظة على 95% من الأراضي للطبيعة، والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

ويصل معرض تصاميم “ذا لاين” إلى الرياض بعد محطتين سابقتين له في مدينتي جدة والدمام، حيث يقدم لسكان العاصمة وزوارها تفاصيل مكونات المدينة وجوانب المعيشة في”ذا لاين”.

بعد جدة والدمام.. الرياض تستضيف معرض تصاميم “ذا لاين” على مدى 6 أشهر

جديد المحليات
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