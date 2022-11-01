غدًا.. إطلاق قمّة الأديان لمجموعة العشرين (R20) في نسختها الأولى بإندونيسيا

تنطلق غدًا الأربعاء، قمّة الأديان لمجموعة العشرين (R20)، في نسختها الأولى ضمن جدول الأعمال الرسمي لقادة مجموعة العشرين، بجزيرة بالي الإندونيسية، وذلك قُبيل انعقاد قمّتهم السنوية التي تجمع زعماء الاقتصادات الأقوى في العالم.
ومن المقرَّر أن يدشِّن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أعمالَ قمّة الأديان لمجموعة العشرين، التي تستضيفها هذا العامَ رابطةُ العالم الإسلامي، بالشراكة مع هيئة نهضة العلماء الإندونيسية التي يتبعها 120 مليون مسلم.
وعقَد اليوم، مؤسسا ورئيسَا مجموعة تواصل الأديان لمجموعة العشرين “R20″، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، ورئيس مجلس إدارة هيئة نهضة العلماء، يحيى ثقوف، مؤتمرًا صحافيًا، تناولا فيه أجندة مجموعة “R20” وجدول أعمال قمّتها الدينية الاستثنائية في مسيرة مجموعة العشرين، وما تطمح لتحقيقه من أهداف.
وتنعقد القمّة الأولى من نوعها، بمشاركة رفيعة من كبار القيادات الدينية من دول العشرين وغيرها، وتحديدًا من القيادات الأكثر كفاءة في تأثيرهم الملموس حول العالم، وتتضمن محاور الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، عقد 7 جلسات عامة، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، يتناوب فيها القادة الدينيون على إلقاء كلمات ومناقشة القضايا التي يواجهها العالم، والدور المرتجى الذي يمكن أن تسهم به الأديان وقادتها في حلولها.
وستُختتم القمّة بتلاوة البيان الختامي، وتسليم الرئاسة القادمة لدولة الهند التي ستحتضن النسخة الثانية من قمّة الأديان لمجموعة العشرين (R20) بالتوازي مع استضافتها لقمة مجموعة العشرين (G20) في عام 2023م.
وفق “أخبار 24”.