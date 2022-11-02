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جديد المناطق > جمع بين الطابعين الروماني والإسلامي.. تعرّف على قصر شبرا التاريخي بالطائف
02/11/2022   7:05 ص

جمع بين الطابعين الروماني والإسلامي.. تعرّف على قصر شبرا التاريخي بالطائف

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كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن بعض المعلومات عن قصر شبرا التاريخي الذي يقع في محافظة الطائف، والذي شيّد قبل نحو 120 عاماً وصار رمزاً لدور العمارة في تعارف الحضارات وتلاقي الثقافات.

بني القصر عام 1323 هـ (1905 م)، وهو يقع في حي شبرا بمحافظة الطائف وسمي بذلك لأنه بني على نمط أحد القصور المقامة في حي شبرا بمصر.

ويتكون من 4 أدوار في طراز معماري فريد يجمع بين الطابعين الروماني والإسلامي وأساليب العمارة التقليدية في الجزيرة العربية، ويحتوي على 150 غرفة، وسكنه الملك عبدالعزيز رحمه الله. وفق “أخبار 24”.

وحينما تولى الملك فيصل حكم البلاد جعل القصر مقراً لرئاسة الوزراء في الصيف، واستخدم كذلك من قبل وزارة الدفاع عام 1370 هـ (1950 م)، وفي عام 1408 هـ (1986 م) حُول إلى متحف للآثار والتراث.

جمع بين الطابعين الروماني والإسلامي.. تعرّف على قصر شبرا التاريخي بالطائف

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