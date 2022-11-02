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جديد المحليات > “أكوا باور” توقع مذكرة تفاهم لمشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح في مصر‎‎
02/11/2022   7:04 ص

“أكوا باور” توقع مذكرة تفاهم لمشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح في مصر‎‎

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وقعت شركة أكوا باور، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم تتعلق برغبة الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح في مصر.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.

وقال وزير الطاقة، بعد توقيع المذكرة، إن المملكة تسعى للتعاون مع دول المنطقة في عملية تصدير الكهرباء، والهيدروجين، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي يعزز من قدرتنا التنافسية وتوفير الفرص في عملية النقل بتكلفة أرخص.

ومن المقرر أن يكون المشروع بقدرة 10 جيجاواط، على أن يتم إتاحة الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع تمهيدًا لمناقشة عقود المشروع النهائية.

"أكوا باور" توقع مذكرة تفاهم لمشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح في مصر‎‎

وفق “أخبار 24”.

“أكوا باور” توقع مذكرة تفاهم لمشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح في مصر‎‎

جديد المحليات
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