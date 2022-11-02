سفير المملكة لدى لبنان: لأسباب أمنية قطعت زيارتي لبلدة الفاعور

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، سبب قطعه لزيارته التي كانت مقررة لبلدة الفاعور للقاء العشائر.
وقال بخاري إن قطع الزيارة كان لأسباب أمنية، مقدماً الشكر لأهالي الفاعور بشيوخها ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها وشبابها على تفهمهم لموقفه، وإصدارهم بياناً لتوضيح حقيقة ما حصل.
وكان أهالي الفاعور قد أصدروا بياناً، أكدوا فيه أن شيوخ ووجهاء وبلديات ومخاتير وشباب البلدة، يشددون على أن السعودية هي مرجعيتهم العربية والإسلامية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
وأكد البيان ترحيب أبناء بلدة الفاعور بالسفير السعودي في ربوع العشائر العربية، وخصوصاً عشيرة الحروك، وأنه بين أهله وناسه في أي وقت يشاء.