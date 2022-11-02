قبل أيام من انتهائها.. “الزكاة والجمارك” تجدد الدعوة للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، والتي أطلقت لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي ومستمرة حتى نهاية الشهر الجاري (30 نوفمبر)، وتتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
وأضافت أن المبادرة تتضمن كذلك الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
ونوهت إلى أنه يشترط للاستفادة من المبادرة التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقاً، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل مع الإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.
وبينت أنه يجب سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها للاستفادة من المبادرة، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شرط تقديم الطلب ودراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.
وجددت دعوتها للمكلفين للاطلاع على تفاصيل المبادرة، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حولها.