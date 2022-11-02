إزالة أكثر من 83 ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة في جدة

أزالت أمانة محافظة جدة أكثر من 83 ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري طمس أكثر من 32 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الطرق وداخل الأحياء، وتنظيف أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي الفضاء، فضلا عن إزالة 14 طناً من مخلفات البناء والحفر.
وأكد المدير العام لمشاريع النظافة، صالح بن محسن الزهراني، أنه جرى غسل وتطهير أكثر من 139 ألف حاوية وصيانة أكثر من 6 آلاف حاوية، مشيرا إلى أن أعمال الغسيل والكنس الآلي للطرق والأرصفة استهدفت إجمالي أطوال بلغ 164 ألف كيلومتر بجانب الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات على امتداد 475 ألف كيلومتر.
ولفت إلى أنه جرى ترحيل أكثر من 179 ألف طن من النفايات المنزلية، ورفع 161 ألف متر مكعب من مخلفات الأحجام الكبيرة، بالإضافة لسحب أكثر من 120 ألف متر مكعب من المياه في عدد من المواقع. وفق “أخبار 24”.