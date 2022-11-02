أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع نسب التعافي والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 258 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض حالة واحدة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 822976 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 297 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809002 حالة.
وأشارت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج 6 حالات جديدة غرفة العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 83 حالة.
وأضافت أن معدل الوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9412 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.