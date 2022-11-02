سلّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء) عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.
وأقيم حفل التسليم بمقر الإمارة، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة، حيث هنأ الأمير المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، التي أتت بتوحيد الجهود بين الجهات لتحقيق حلم كل أسرة مستحقة في امتلاك منزل يوفر لها الحياة الكريمة.
وشهد الأمير خلال الحفل، توقيع 5 اتفاقيات لمستفيدي الانتفاع المنتهي بالتملك مع صندوق التنمية العقارية.
من جانبه أوضح أمين عام جمعية البر الخيرية الدكتور يوسف الراشد، أنه جرى خلال الأشهر الثلاثة وحتى اليوم تسليم 320 مسكنًا لمستحقيها ليصبح إجمالي ما تم تسليمه 575 وحدة سكنية، وذلك بتضافر جهود أطراف الشراكة الثلاثية بين الجمعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف#أمير_الشرقية
بديوان الإمارة تسليم وحدات سكنية لعدد من مستفيدي الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية البر الخيرية وجمعية بناء لرعاية الايتام بالشرقية، كما بارك سموه توقيع 5 اتفاقيات لمستفيدي الانتفاع المنتهي بالتملك مع صندوق التنمية العقارية. pic.twitter.com/DtdfH782S4
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) November 2, 2022
وفق “أخبار 24”.