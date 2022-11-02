سلّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء) عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.

وأقيم حفل التسليم بمقر الإمارة، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة، حيث هنأ الأمير المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، التي أتت بتوحيد الجهود بين الجهات لتحقيق حلم كل أسرة مستحقة في امتلاك منزل يوفر لها الحياة الكريمة.

وشهد الأمير خلال الحفل، توقيع 5 اتفاقيات لمستفيدي الانتفاع المنتهي بالتملك مع صندوق التنمية العقارية.

من جانبه أوضح أمين عام جمعية البر الخيرية الدكتور يوسف الراشد، أنه جرى خلال الأشهر الثلاثة وحتى اليوم تسليم 320 مسكنًا لمستحقيها ليصبح إجمالي ما تم تسليمه 575 وحدة سكنية، وذلك بتضافر جهود أطراف الشراكة الثلاثية بين الجمعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”.

أمير المنطقة الشرقية يسلّم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

أمير المنطقة الشرقية يسلّم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

أمير المنطقة الشرقية يسلّم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

وفق “أخبار 24”.