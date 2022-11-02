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جديد المحليات > المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمدمجة
02/11/2022   7:04 م

المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمدمجة

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اتفق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، لي تشانغ يانغ، على تعزيز التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمفاعلات المدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران خلال اجتماع عقداه اليوم عبر الاتصال المرئي، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.

وأشارا إلى الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل أكبر مصدّر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكا موثوقا.

وشدد الوزيران على أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية. وفق “أخبار 24”.

المملكة وكوريا الجنوبية تتفقان على التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمدمجة

جديد المحليات
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