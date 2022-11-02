هيئة العقار”: 5 آلاف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواقه

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن نحو 5 آلاف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار خلال شهر أكتوبر.
وشملت مخالفات الإعلانات عدم ذكر اسم المعلن وصفته مالكاً كان أو مفوضاً، ولا حدود وأطوال العقار وخدماته، بينما تضمنت مخالفات التحليل إحداث تأثير يتسبب بإرباك للعموم، وعدم الموضوعية والحياد، إضافة للمبالغة في الطرح.
وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2.8 ألف مخالفة فيما لا تزال 1.2 ألف تحت الإجراء، وأن هناك 68 نزاعاً منظوراً بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، كما رخصت الهيئة 8 منصات عقارية إلكترونية، وحصلت 52 منشأة على تصنيف الوساطة العقارية.
وبلغ عدد المسجلين في خدمة “عقاري” خلال أكتوبر 5.1 ألف، وعدد المنشآت العقارية المسجلة 434، فيما سجلّت خدمة التفاوض 1.1 ألف تفويض عقاري إلكتروني خلال شهر أكتوبر. وفق “أخبار 24”.