وفاة مؤسس النادي الأدبي في تبوك محمد عمر عرفة

نعى الوسط الأدبي والإعلامي الأديب محمد عمر عرفة، مؤسس النادي الأدبي في منطقة تبوك، الذي انتقل إلى ذمة الله صباح اليوم (الأربعاء) بعد معاناته مع المرض.
وستؤدى الصلاة على الفقيد يوم غد الخميس، بعد صلاة الظهر في مسجد البازعي في تبوك.
ويعتبر عرفة، عراب الأدب في تبوك حيث تم اختياره لوضع أساسات أول نادٍ أدبي بالمنطقة؛ ومن ثم تعيينه رئيساً للنادي كأول رئيس بعد إنشائه عام 1415هـ، حتى عام 1423هـ.
كما قام الراحل بتأسيس أول مجلة أدبية تعنى بالأدباء والمفكرين بالمنطقة تحت اسم (أفنان)، وأسس مجلس أدبي بمنزله تحت مسمى (الاثنينية). وفق “أخبار 24”.