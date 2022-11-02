“نيوم” تعلن عن استثمارات بقيمة 175 مليون دولار مع شركة فولوكوبتر لبناء مركبات التنقل العمودي الكهربائية

أعلنت مدينة نيوم، اليوم (الأربعاء)، عن دخولها باستثمار بقيمة 175 مليون دولار في شركة فولوكوبتر، الرائدة في حلول التنقل العمودي بالمركبات الكهربائية؛ وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الشركة ومساعيها للاستحواذ على حصة كبيرة فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”نيوم” نظمي النصر: “هذا الاستثمار يأتي انسجاماً مع توجيهات ولي العهد، رئيس مجلس إدارة نيوم، الأمير محمد بن سلمان، وتجسيداً لطموحات نيوم في تحقيق الاستدامة، ورسم مستقبل البشرية الجديد، عبر إنشاء أول منظومة تنقُّل مستدامة عامة ومتكاملة وسلسة على مستوى العالم، وتعريف البشرية على نموذج جديد للتنقل؛ وهو نموذج صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الضارة 100%، ويعتمد التنقل فيه على المركبات العمودية التي تعمل بالطاقة الكهربائية”.
وأضاف: “من خلال التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، ستحول نيوم وفولوكوبتر فكرة التنقل الجوي عبر سيارات الأجرة إلى حقيقة يومية لسكان نيوم وزوارها”.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر ديرك هوك، أن العالم يشهد للمرة الأولى دمج نظام eVTOL لخدمات الهبوط والإقلاع الكهربائي بأنظمة التنقل والبنية التحتية لمنطقة يتم بناؤها من الصفر.
وتبني كل من نيوم وفولوكوبتر، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، منصة اختبار تمكّن المملكة من دمج نظام طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية مع منظومة قطاع التنقل الحضري المستقبلي بانبعاثاتٍ صفرية.
ويأتي الاتفاق تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين نيوم وفولوكوبتر التي انطلقت في ديسمبر 2021، والتي تهدف إلى تقديم خدمات التاكسي الجوي الكهربائي في نيوم؛ بما يسهل الربط بين مناطقها المختلفة؛ بما فيها “ذا لاين”، و”أوكساچون”، و”تروجينا”. وفق “أخبار 24”.