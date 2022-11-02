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جديد المحليات > “الترفيه” تفتح باب التصويت لاختيار صناع الترفيه
02/11/2022   7:16 م

“الترفيه” تفتح باب التصويت لاختيار صناع الترفيه

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أتاحت الهيئة العامة للترفيه للجميع المشاركة في اختيار المرشحين لجوائز صناع الترفيه من خلال تحميل تطبيق Joy Awards وتسمية الأفضل.

وأوضحت أن المشاركين في التصويت سيدخلون السحب على تذكرتين لحضور الحفل الذي سيتم من خلاله تكريم النجوم المميزين في الموسيقى والسينما والمسلسلات والرياضة ومنصات التواصل.

وأشارت إلى أن الفائزين في السحب سيتمتعون بعيش تجربة لا تنسى مع النجوم المفضلين والسفر برفقتهم.

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تفتح باب التصويت لاختيار صناع الترفيه

جديد المحليات
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