“الترفيه” تفتح باب التصويت لاختيار صناع الترفيه

أتاحت الهيئة العامة للترفيه للجميع المشاركة في اختيار المرشحين لجوائز صناع الترفيه من خلال تحميل تطبيق Joy Awards وتسمية الأفضل.
وأوضحت أن المشاركين في التصويت سيدخلون السحب على تذكرتين لحضور الحفل الذي سيتم من خلاله تكريم النجوم المميزين في الموسيقى والسينما والمسلسلات والرياضة ومنصات التواصل.
وأشارت إلى أن الفائزين في السحب سيتمتعون بعيش تجربة لا تنسى مع النجوم المفضلين والسفر برفقتهم.
حمل تطبيق Joy Awards وشارك باختيار المرشحين للجوائز من الفنانين والنجوم 😎
وبتدخل بالسحب على تذكرتين لحضور الحفل الضخم في #موسم_الرياض 🇸🇦
لتحميل التطبيق:https://t.co/1xgaAEbIBL pic.twitter.com/nnr4aLFztW
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 1, 2022
وفق “أخبار 24”.