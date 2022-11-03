يضم جزيرتين وفنادق.. فتح مظاريف استثمار مركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية فتح مظاريف استثمار مركز الملك عبد الله الحضاري بكورنيش الدمام المتضمن جزيرتين بحريتين وحواجز وقنوات مائية، وفنادق ومراكز تسوق ومباني تجارية، وحدائق ومسطحات خضراء.
كما يضم المركز الذي تبلغ مساحته أكثر من 850 ألف متر صالات متعددة الاستخدام سينما ومرسى القوارب “مارينا”، وممرات مائية حدائق ومسطحات خضراء ومواقع ألعاب متنوعة للأطفال ولمختلف الأعمار، ومقاهيَ ومطاعم متنوعة ومواقع وساحات للمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
كما يخصص في المركز مواقع للاحتفالات والمسارح المكشوفة والأندية الرياضية والأنشطة البحرية وأسواق للبيع بالتجزئة وحدائق وميادين ومتحف ومكتبة وإكواريم ومسار دراجات ونوافير وساحات عامة وخدمات مساندة ومن المتوقع أن يستوعب المركز أكثر من 12 ألف شخص في وقت واحد.
وفق “أخبار 24”.