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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع “التعافي” والوفيات
03/11/2022   3:39 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع “التعافي” والوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية،وارتفاع نسب التعافي والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 227 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 31 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823203 إصابات بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 301 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809303 حالات.

وأشارت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 81 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن معدل الوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9415 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع “التعافي” والوفيات

جديد المحليات
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