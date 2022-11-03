“الجوازات” تؤكد إلزامية الدخول للمملكة بالجواز المسجّل في منصة “هيّا” لمواطني دول الخليج

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الخميس)، أنه يتوجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الراغبين في السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م دخول المملكة عبر منافذها الدولية بجواز السفر المسجّل في هيّا.
وشددت على التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري عند المغادرة عبر منفذ سلوى البري ، وذلك لبدء سريان تنفيذ اشتراطات إنهاء إجراءات السفر المُعلنة لحضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة لها.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الاشتراطات تضمنت قصر السماح بدخول المسافرين الحاصلين على بطاقة “هيّا” باستخدام جواز السفر المسجل في منصة “هيّا”، منوهة بأنه يمكن للراغبين في حضور المونديال الحاصلين على بطاقة “هيّا” الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.
وأكدت أنه يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين“، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة.