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جديد المحليات > وزير المالية يوجه بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين
03/11/2022   3:38 م

وزير المالية يوجه بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين

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وجه وزير المالية محمد الجدعان، بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين.

كما وجه الوزير بحل النزاعات القائمة بين المتعاقدين والجهات الحكومية.

وزير المالية يوجه بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين

جديد المحليات
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