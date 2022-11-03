وزير المالية يوجه بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين

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وجه وزير المالية محمد الجدعان، بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين.
كما وجه الوزير بحل النزاعات القائمة بين المتعاقدين والجهات الحكومية.
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