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جديد المحليات > بالفيديو.. صانعة الفخار: طورت نفسي بعد الجامعة وشغفي بالحرفة ترويح عن النفس
03/11/2022   6:45 م

بالفيديو.. صانعة الفخار: طورت نفسي بعد الجامعة وشغفي بالحرفة ترويح عن النفس

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روت صانعة الفخار خيرية القحطاني قصة حبها للأعمال اليدوية بالخزف والفخار حيث بدأ شغفها بتلك الأعمال منذ سنتين، بعد التخرج من الجامعة، وبدأت في البحث والتعلم والاطلاع.

وأوضحت لـ”أخبار 24″، أنها عملت على تطوير نفسها بشكل أكبر، كما أنها كانت تحب الحرف والأشغال اليدوية قبل ذلك، وأنشأت ورشة عمل في منزلها وتعطي دورات وهناك إقبال كبير، مضيفة أن كثيرين يعملون في هذا المجال.

وأضافت أن هناك ميلاً لهذا النوع من المنتجات من قبل أهالي منطقة عسير، والمناطق الأخرى، كما أن الاهتمام بهذا النوع من العمل هو رحلة بحث الإنسان عن نفسه، حيث خلق من طين.

وقالت صانعة الفخار خيرية القحطاني إن مراحل تكون الطين إلى فخار وخزف تسميها مراحل تأمل وصبر، وأن شغفها به هو ترويح عن النفس.

بالفيديو.. صانعة الفخار: طورت نفسي بعد الجامعة وشغفي بالحرفة ترويح عن النفس

جديد المحليات
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