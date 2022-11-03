نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: لا صحة للادعاءات بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن
03/11/2022   6:45 م

“الغذاء والدواء”: لا صحة للادعاءات بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن

+ = -
716

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن وزيت مهدرج، وتعد سبباً للأمراض الجلدية.

وأوضحت الهيئة، أن التونة عبارة عن منتج محضر من أنواع أسماك التونة النظيفة والسليمة والمعبأة فـي عبوات محكمة الغلق وتعامل حرارياً بدرجة كافية للتأكد مـن صلاحيتها للمستهلك؛ وذلك بحسب ما نصت عليه اللوائح الفنيـة المعتمدة الصادرة من الهيئة.

وأضافت أن الزيوت التي تحتوي عليها التونة المعلبة هي زيوت نباتية لا تنتج دهوناً متحولة، مشيرة إلى أن على الأشخاص الذين يعانون حساسية الأسماك تجنبها، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناولها ضمن نظامهم الغذائي.

-

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: لا صحة للادعاءات بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234925.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.