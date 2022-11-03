“الغذاء والدواء”: لا صحة للادعاءات بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن وزيت مهدرج، وتعد سبباً للأمراض الجلدية.
وأوضحت الهيئة، أن التونة عبارة عن منتج محضر من أنواع أسماك التونة النظيفة والسليمة والمعبأة فـي عبوات محكمة الغلق وتعامل حرارياً بدرجة كافية للتأكد مـن صلاحيتها للمستهلك؛ وذلك بحسب ما نصت عليه اللوائح الفنيـة المعتمدة الصادرة من الهيئة.
وأضافت أن الزيوت التي تحتوي عليها التونة المعلبة هي زيوت نباتية لا تنتج دهوناً متحولة، مشيرة إلى أن على الأشخاص الذين يعانون حساسية الأسماك تجنبها، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناولها ضمن نظامهم الغذائي.
وفق “أخبار 24”.