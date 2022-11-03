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رياضة > كرة طائرة للسيدات.. الهلال والاتفاق يتأهلان إلى المباراة النهائية
03/11/2022   6:45 م

كرة طائرة للسيدات.. الهلال والاتفاق يتأهلان إلى المباراة النهائية

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اختتمت اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات، فى الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأسفرت مباراتا الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات عن تأهل فريق سيدات الهلال للمباراة النهائية للدورة بعد الفوز على فريق الفيصلي بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية، حسم فريق الاتفاق تأهله بعد فوزه على فريق العنقاء بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال والاتفاق في المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة للسيدات، فيما يلتقي الفيصلي والعنقاء لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم غدٍ الجمعة. وفق “أخبار 24”.

كرة طائرة للسيدات.. الهلال والاتفاق يتأهلان إلى المباراة النهائية

رياضة
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