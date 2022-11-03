“تحلية المياه” تكشف عن أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي بالشرق الأوسط وتستثمر في الرجيع الملحي

تكشف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تفاصيل عقد إنشاء ثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، والأول في الشرق الأوسط لأغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة؛ وذلك بمؤتمر صحفي السبت القادم 5 نوفمبر بفندق JW ماريوت بمدينة الرياض.
وأوضحت أن الصنع يُنفذ بكامل مراحله في المملكة، بتحالف سعودي ياباني، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
ويسلط المؤتمر الضوء على تفاصيل عقد إنشاء المصنع واتفاقية الاستفادة من مياه الرجيع الملحي عن طريق استخلاص المعادن منه؛ إذ تعد مياه الرجيع الملحي أحد أهم المصادر الغنية بالمعادن التي ستكون أحد الموارد الاقتصادية المهمة، وتحقق استدامة بيئية من خلال تقليل تركيز الرجيع الملحي المعاد للبحر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “التحلية” تسعى لتوطين صناعة تحلية المياه التي تسهم في تعزيز وتمكين المحتوى المحلي باستحداث صناعات جديدة من خلال إنشاء مصانع للشركات العالمية داخل المملكة.