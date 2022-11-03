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جديد المحليات > “الدفاع” والخطوط السعودية توقعان مذكرة تفاهُم لتوفير مزايا لمستفيدي برنامج اعتزاز
03/11/2022   11:11 م

“الدفاع” والخطوط السعودية توقعان مذكرة تفاهُم لتوفير مزايا لمستفيدي برنامج اعتزاز

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وقّعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهُم مع مجموعة الخطوط السعودية، وذلك لتوفير مزايا حصرية لمستفيدي برنامج اعتزاز.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تقديم مزايا حصرية لمستفيدي برنامج اعتزاز، تتضمن وجود منصات خاصة لإنهاء إجراءات سفر المستفيدين بالمطارات المحلية، وتقديم خصومات خاصة على باقات السفر والإقامة المقدمة من عطلات السعودية بالإضافة لأولوية الصعود إلى الطائرة.

وقّع المذكرة، كبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع المهندس محمد بن معمر، ورئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد طاش، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عامّ مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع” والخطوط السعودية توقعان مذكرة تفاهُم لتوفير مزايا لمستفيدي برنامج اعتزاز

جديد المحليات
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