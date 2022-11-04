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جديد المحليات > “العفالق”: مؤتمر “سيملس السعودية” يسعى لتمكين الابتكار بالمدفوعات وتبني التقنيات المتقدمة
04/11/2022   11:04 ص

“العفالق”: مؤتمر “سيملس السعودية” يسعى لتمكين الابتكار بالمدفوعات وتبني التقنيات المتقدمة

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اختتمت، اليوم (الخميس)، فعاليات مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية” تحت شعار “نمكن لتبتكر”، والتي جرت على مدار يومين بالرياض.

وقال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق لـ”أخبار 24″ إن مؤتمر سيملس الدولي الذي تم تنظيمه على مدار 23 عاماً يُقام لأول مرة في المملكة حضورياً كملتقى للخبراء والمختصين في مجال المدفوعات وشركات التقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية؛ يهدف إلى تمكين الابتكار بالمدفوعات السعودية وتعزيز فرص تبني التقنيات المتقدمة.

وأوضح العفالق أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 15 ألف مشارك و200 جهة محلية ودولية، وأكثر من 200 متحدث و150 جهة راعية، مبيناً أن هذا التنظيم لتسريع الانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي، وتطلعات برنامج القطاع المالي.

من ناحية أخرى، وقعت المدفوعات السعودية مُذكرة تفاهم مع بنك البلاد بهدف تقديم حلول مالية مُبتكرة وتعزيز الابتكار؛ وذلك بحضور المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان.

“العفالق”: مؤتمر “سيملس السعودية” يسعى لتمكين الابتكار بالمدفوعات وتبني التقنيات المتقدمة

جديد المحليات
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