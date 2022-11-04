“التجارة” تُشهر بمدير منشأة نظمت عروضاً وتخفيضات مضللة للمستهلك في الدمام

شهّرت وزارة التجارة، أمس (الخميس)، بمدير فرع منشأة تختص في تجارة المعادن الثمينة والساعات بالدمام؛ بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.
وتشير التفاصيل إلى أن الفِرَق الرقابية باشرت بلاغاً يُفيد بإعلان المنشأة عن تخفيضات دون ترخيص حيث اتضح عدم صحة الإعلان عن تخفيضات بنسبة 50% على جميع البضاعة المعروضة، بالإضافة لمخالفة عدم وضع بطاقة مُقارَنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً بفرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف. وفق “أخبار 24”.