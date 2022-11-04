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رياضة > مشاعل الحازمي: أعجز عن وصف فرحتي بـ ذهبية الألعاب السعودية
04/11/2022   11:03 ص

مشاعل الحازمي: أعجز عن وصف فرحتي بـ ذهبية الألعاب السعودية

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أكدت لاعبة فريق نادي الرائد مشاعل الحازمي على أن تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الدراجات الهوائية في بطولة الألعاب السعودية التي تقام للمرة الأولى له شعور خاص وفرحة عظيمة تعجز المشاعر عن وصفها.

وقالت الحازمي في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″: “مسافة البطولة بلغت 56 كيلو تقريبا وأصعب المراحل هي مرحله صعود القدية التي يبلغ طولها مايقارب 6 ك ويبلغ انحدارها من 4 إلى 8 ٪ وارتفاعها 270 مترا عن سطح البحر مؤكدة أن الوقت المستغرق بلغ الساعه و47 دقيقة”.

وأوضحت “بدأت بممارسة رياضة الدراجات الهوائية بشكل مكثف قبل عامين وأمثل المنتخب السعودي من عام وسبقها ممارستي العديد من الرياضات مثل الكيكبوكسين والبوت كامب والهرولة والهايكينق والكروس فيت وأطمح للمشاركة في الأولمبياد الآسيوي وأتمنى رفع علم وطني وتمثيل المملكة عالميًا”.

وأكملت الحازمي: “ممارسة الرياضة النسائية لم تكن سهلة كما واجهنا بعض الصعوبات، وبفضل الله ثم القيادة الرشيدة والقوانين التي تصب في تعزيز دور المرأة وإثبات نفسها حتى استطاعت المراة أن تحقق العديد من المنجزات”.

وتشهد النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية منافسات قوية في جميع الألعاب.

مشاعل الحازمي: أعجز عن وصف فرحتي بـ ذهبية الألعاب السعودية

رياضة
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