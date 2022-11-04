الدوري الأوروبي.. سوسيداد يتصدر المجموعة الخامسة رغم الخسارة من مانشستر يونايتد

ضمن ريال سوسيداد الإسباني صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي رغم الخسارة من مانشستر يونايتد بهدف دون رد.
وانتصر يونايتد على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد في ملعب أنويتا في سادس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
وسجل هدف المباراة الوحيد أليخاندرو جارانشو في الدقيقة 17، وفي الوقت ذاته فاز شيريف تيراسبول على أومونيا بهدف دون رد سجله رشيد أكانبي. وفق “أخبار 24”.
بتلك النتائج تصدر سوسيداد المجموعة بفارق الأهداف عن ملاحقه يونايتد بعدما جمع كل منهما 15 نقطة، وفاز كل منهما في ملعب الآخر بالنتيجة ذاتها.