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جديد المحليات > وزير الصناعة: المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد في البورصة لإدراج شركات التعدين
04/11/2022   11:05 ص

وزير الصناعة: المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد في البورصة لإدراج شركات التعدين

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الجمعة)، إن المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة لإدراج الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح الخريف في تصريح لوكالة “رويترز” في سيدني، أن وفد الوزارة اجتمع مع نظرائه في أستراليا للوقوف على المزيد من المعلومات عن مؤشر التعدين المماثل لمؤشر “إيه.إس.إكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين”، الذي يدرج شركات التعدين بما في ذلك منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطلع المملكة لتوسيع قطاع الموارد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وزير الصناعة: المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد في البورصة لإدراج شركات التعدين

جديد المحليات
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