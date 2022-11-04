“اتحاد الغرف” يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي فنلندي

وقع اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة الفنلندية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي فنلندي مشترك، لفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال بينهما، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.
وسيهتم المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بالتركيز على القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي.
كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع المنظمة الحكومية ” بيزنس فنلندا” المختصة بتمويل وترويج التجارة والاستثمار في فنلندا، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على عدة قطاعات منها التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ذلك جاء خلال زيارة وفد يضم نحو 27 من ممثلي الشركات السعودية بمختلف القطاعات الاقتصادية لـ”هلسنكي” عاصمة فنلندا لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وعقد شراكات تجارية بين البلدين.