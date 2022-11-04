“الملكية الفكرية” تطلق خدمة الترخيص الإلزامي لمصنفات حقوق المؤلف

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الجمعة)، إطلاق خدمة الترخيص الإلزامي لمصنفات حقوق المؤلف.
وأوضحت أن الخدمة تتيح للمؤسسات التعليمية وهيئات البث الاستفادة من خدمة الترخيص الإلزامي للترجمة والاستنساخ وفقاً للضوابط والشروط والحالات المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.
ونوهت بأن إطلاق هذه الخدمة يأتي بالتزامن مع دخول ملحق اتفاقية بيرن حيز النفاذ والذي يقتضي استفادة المملكة من الحق المنصوص عليه في ملحق اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية “أحكام خاصة بالبلدان النامية” بشأن “تقييد حقي الترجمة والاستنساخ. وفق “أخبار 24”.