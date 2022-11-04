وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بمسمى “أستاذ مساعد” وذلك بنظام الدوام الكامل.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تحمل العديد من التخصصات لـ 11 كلية في تخصص (الجمباز الرياضي، والصناعات الغذائية، وتغذية الإنسان – التغذية العلاجية، والإعلام، وهندسة الحاسب.
وأضافت أن التخصصات شملت أيضا العمارة المستدامة، والتصميم البيئي، وتطبيقات النانو في الضغط العالي، والتسويق الإلكتروني-التسويق السياحي، وذكاء الأعمال-إدارة مشروع نظم المعلومات، والتأمين الإكتواري-التأمين العام، والتوليد وأمراض النساء وعلاج العقم.
ولفتت إلى أن التخصصات الأخرى تضمنت كلًّا من البوليمرات الحيوية، والتشريح والأجنة، وتشريح أنسجة الفم، وأشعة الفم والوجه والفكين، والميكانيكا الحيوية، والأشعة التشخيصية، وتمريض الصحة النفسية، والصيدلة السريرية، والعقاقير، والتصميم الداخلي، وهندسة العمارة.
وأبانت بأن التقديم متاح أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة من الرجال والنساء، اعتبارا من بعد غد (الأحد) عبر منصة التقديم للوظائف الإلكترونية بموقع الجامعة. وفق “أخبار 24”.
ودعت من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط ، إلى التقدم وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة.