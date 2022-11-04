بالفيديو.. السديس”: مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا خصوصية وأسرار البيوت

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وتسببوا في كثرة المشاكل الأسرية.
وأضاف “السديس”، في خطبة الجمعة، أننا نعيش في عصر ثورة تكنولوجية مذهلة أسفرت عن وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي يستغلها المشاهير في نشر تفاصيل عن طعامهم وشرابهم ومجالسهم ويتطرقون للأمور الخصوصية.
وأكد أن البعض بدأ يقارن بين حياته وحياة المشاهير التي يرونها بمواقع التواصل، ما أدى لكثرة المشاكل الأسرية، وانتشار الأحقاد والحسد والغيرة وغيرها من أمراض القلوب، وأصبح هم الكثير من مستخدمي هذه المواقع هو أن يكون مشهورا أو متابعا للمشاهير مهما كلفه الأمر. وفق “أخبار 24”.
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس: مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهمهم الشهرة مهما كلف الأمر#الإخبارية pic.twitter.com/MiYVyehZUA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022