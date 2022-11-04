احتفت بوابة الدرعية بترشيحها لجائزة مهرجان العمارة العالمي عن فئة المشاريع المستقبلية للقطاع الثقافي؛ لمشروع مراكز الملك سلمان الثقافية.
ويتم تطوير المبنى تحت إشراف مراكز الملك سلمان الثقافية؛ ليصبح أحد منارات التحول الثقافي في المملكة، كما يعد المبنى تحفة معمارية بطراز نجدي مستوحى من تراث وتاريخ الدرعية العريق..
ويتنافس على الجائزة التي تنظم في عامها الخامس عشر أكثر من 250 مبنى، تم انتقاؤها من 50 دولة، فيما سيتم خلال المهرجان منح جوائز أخرى لهندسة المناظر الطبيعية والمشاريع المستقبلية المقترحة . وفق “أخبار 24”.
ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة المتحف الوطنى لفنون القرن الـ21 في روما والذى صممته العراقية الراحلة زها حديد.