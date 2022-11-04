شملت 4 دول.. “سلمان للإغاثة” يستعرض جهوده بدعم عدد من الدول الصديقة

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم (الجمعة)، جهوده لدعم عدد من البلدان الصديقة في تجاوز أزماتها المختلفة.
وقدم المركز خدماته الإغاثية لمنطقة الهجرين بحضرموت حيث دشن مشروع بناء مركز الرعاية الصحية الأولية الشاملة، على مساحة 9.2 ألف م2، بتكلفة إجمالية 5.7 مليون ريال، كما وزع 290 طناً من السلال الغذائية كمساعدات إغاثية للأشخاص الموجودين في إقليمي أدول والساحل بالصومال.
وواصل المركز توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في الأردن؛ وذلك ضمن مشروع كنف 2022، إضافة إلى توزيع 666 قسيمة شرائية على المستفيدين لتمكينهم من شراء كسوتهم حسب اختيارهم من المتاجر المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
كما واصل المركز توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان حيث جرى توزيع 300 سلة غذائية و520 حقيبة إيوائية و70 خيمة و600 ناموسية في منطقتي صحبت بور بإقليم بلوشستان، وجامشورو بإقليم السند، استفاد منها 5.7 ألف فرد.