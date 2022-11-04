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جديد المحليات > بالفيديو.. الأحساء تستعد لكأس العالم بتسيير رحلات إلى قطر وتدريب المرشدين
04/11/2022   11:03 م

بالفيديو.. الأحساء تستعد لكأس العالم بتسيير رحلات إلى قطر وتدريب المرشدين

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تستعد الأحساء لاستقبال السائحين مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم، خاصة أنها المنطقة الأقرب لدولة قطر.

وتناول المدير التنفيذي لمكتب الفوخرية للسياحة، عبدالله بن صالح، استعدادات الأحساء لكأس العالم، حيث أكد أنه تم الاجتماع مع 4 منظمات، وتسيير رحلات من الأحساء إلى قطر والعكس.

وتتميز الأحساء بوجود 104 من المرشدين السياحيين المرخصين من وزارة السياحة، منهم 11 سيدة، يجيدون 9 لغات للتعامل مع السائحين، كما تم اصطحاب المرشدين بجولات سياحية نموذجية لزيادة استعداداتهم، مع تنظيم زيارات من قطر لإطلاعهم على المواقع السياحية في الأحساء. وفق “أخبار 24”.

وفي هذا السياق، أوضحت المرشدة السياحية شروق البلادي أنه تم تدريب المرشدين من أجل الاستعداد للحدث الكبير، وذلك بحضور زيارات سياحية لمسارات مختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه الجولات، والتي تسهم في تعريفهم بالمنظمين، وجعلهم على أتمّ استعداد لكأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم 20 نوفمبر الجاري، وتشارك فيه السعودية ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا، على أن يبدأ المنتخب أولى مباراياته بمواجهة التانجو 22 نوفمبر.

بالفيديو.. الأحساء تستعد لكأس العالم بتسيير رحلات إلى قطر وتدريب المرشدين

جديد المحليات
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