“تمهير” يجيب عن أبرز الأسئلة حول خدماته لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل

أجاب برنامج تمهير، عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات التي يقدمها لتأهيل خريجي الجامعات المحلية أو الخارجية للانخراط في سوق العمل.
وأوضح أنه يتم تدريب الخريجين في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة، كما لا يقتصر فقط على حديثي التخرج، ولكن يشمل أيضاً من سبق له العمل ولم يكن مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية، أو وزارة التنمية البشرية خلال الستة الأشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى.
وخلال رده على أحد الأسئلة، أكد البرنامج أنه يمكن للمتدرب إثبات حضوره وانصرافه عن طريق اختيار “برنامج تمهير” من قائمة “برامجنا”، ثم اختيار “أداة التدريب”، يعقب ذلك اختيار الفرصة التدريبية التي عليها المتدرب.
وتكمن الخطوة التالية في اختيار المتدرب المطلوب، إضافة إلى تحضيره عن طريق الضغط على “إضافة تحضير”، وبعد ذلك يختار فترة التحضير المطلوبة وإدخال أيام الغياب، وأخيراً الضغط على “حفظ”. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن مدة التدريب، أوضح أن المنشأة تحدد فترة التدريب على رأس العمل، بحيث تكون فترة صباحية أو مسائية أو الاثنتين معاً، على ألا تتجاوز 8 ساعات يومياً.