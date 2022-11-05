يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، في معرض “فرسان.. الطبيعة والإنسان”، الذي ينظمه “الحياة الفطرية” بشاطئ الغدير بمحافظة جزر فرسان، بمناسبة انضمام المحمية إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع للأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
وقال مدير الاتصال بفرع البيئة بجازان نبيل الصخيبر، إن الجناح يقدم برنامجًا توعويًا لأهالي فرسان عن الجزر التي تتميز بموقعها وثرواتها الطبيعية وتنوعها الأحيائي وبصفتها واجهة سياحية، كما يبرز المرحلة الأولى من مبادرة التشجير.
وأشار إلى أن الوزارة، تدعم المحميات الطبيعية، بما يخدم هدفها في تعزيز دور المملكة عالميًا بصفتها رائدة في العمل البيئي.
وفق “أخبار 24”.