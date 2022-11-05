نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لسرعة مباشرة الحـوادث.. إطلاق وحدة الدراجات النارية لدوريات الأمن بالرياض
05/11/2022   6:53 ص

لسرعة مباشرة الحـوادث.. إطلاق وحدة الدراجات النارية لدوريات الأمن بالرياض

+ = -
664

أطلقت المديرية العامة للأمن العام، وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض؛ بهدف سرعة مباشرة الحـوادث الأمنية والوصول للمواقع والطرق المختلفة.

وأوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن التدشين يأتي بتوجيه ومتابعة ودعم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مبيناً أن تلك الوحدة ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتُعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة.

وأضاف البسامي، أن الوحدة ستعمل على تسهيل عملية مباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى، وتحقيق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

لسرعة مباشرة الحـوادث.. إطلاق وحدة الدراجات النارية لدوريات الأمن بالرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235119.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.