لسرعة مباشرة الحـوادث.. إطلاق وحدة الدراجات النارية لدوريات الأمن بالرياض

أطلقت المديرية العامة للأمن العام، وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض؛ بهدف سرعة مباشرة الحـوادث الأمنية والوصول للمواقع والطرق المختلفة.
وأوضح مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن التدشين يأتي بتوجيه ومتابعة ودعم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مبيناً أن تلك الوحدة ستسهم في جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتُعزز حضور الدوريات الأمنية الميدانية على الطرق المزدحمة.
وأضاف البسامي، أن الوحدة ستعمل على تسهيل عملية مباشرة المهام اليومية بسرعة أعلى، وتحقيق زمن استجابة أقل للبلاغات الأمنية الواردة من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.