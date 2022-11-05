8 سنوات من عروض WWE المثيرة في المملكة

تتجه أنظار عشاقة المصارعة الحرة، مساء السبت، صوب ملعب مرسول بارك في الرياض لمتابعة العرض المرتقب “كراون جول” والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.
وعقد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الرئيس التنفيذي للمحتوى في WWE “تريبل إتش”، للإعلان عن تفاصيل نزال “كراون جول” والذي يشهد مشاركة “لوجان بول” والذي يتواجد في المملكة لأول مرة، حيث يواجه المصارع الشهير “رومان رينز”.
ويعد الجمهور السعودي من أكثر عشاق رياضة المصارعة الحرة حول العالم وهو ما دفع مؤسسة WWE للاتجاه إلى إقامة أشهر عروضها في المملكة خلال السنوات الثماني الماضية.
وكانت WWE أعلنت في ديسمبر 2013 عن البدء في إقامة عروض في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من أبريل 2014، ليقام أول حدث لها على الإطلاق في المملكة وكان عبارة عن ثلاثة عروض منفصلة في ملعب غرين هولز.
وفي أكتوبر 2015، قدمت WWE ثلاثة عروض منزلية من جدة، في قاعة رياضات مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما عادت WWE في نوفمبر 2016 مرة أخرى إلى ملعب غرين هولز في الرياض، وأقامت عرضين مباشرين إضافيين، وكانت أحداث 2016 حصرية للعلامة التجارية سماكداون.
وفي 5 مارس 2018، أعلنت WWE والهيئة العامة للرياضة “وزارة الرياضة حاليًا” عن غريتيست رويال رامبل، وهو حدث مباشر أقيم في 27 أبريل 2018، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وكان هذا الحدث الأول من نوعه في شراكة استراتيجية متعددة المنصات مدتها 10 سنوات بين WWE ووزارة الرياضة في إطار دعم رؤية السعودية 2030.
* أشهر المصارعين في عروض WWE بالمملكة
شهدت عروض WWE في المملكة خلال السنوات الماضية تواجد العديد من أساطير المصارعة الحرة أبرزهم الأسطورة “أندرتيكر”، غولدبيرج، راندي أورتن، تربل إتش، كوفي كنغستون، جون سينا، رومان رينز، برون سترومان، بروك ليسنر، دانيال براين وغيرهم من نجوم عالم المصارعة.
* عرض كراون جول
بدأ بيع تذاكر النزال المرتقب بين رومان رينز ولوغان بول على الموقع الخاص بموسم الرياض، فيما من المقرر أن تمتد الفعالية المرتقبة السبت لأكثر من 6 ساعات، علمًا بأن قيمة التذاكر تبدأ من 50 ريال وتصل إلى أكثر من ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
ويتطلع رومان رينز باعتباره بطلاً عالمياً بلا منازع للدبليو دبليو إي إلى مواصلة سيطرته على اللقب الحالي الذي استمر 750 يوماً، مع توجيه كل الأنظار إلى الشرق الأوسط لحضور العرض المباشر القادم المقرر إقامته في عاصمة المملكة.