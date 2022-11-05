التايكوندو.. الشباب يسيطر على ذهب الألعاب السعودية

اختتمت منافسات التايكوندو ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض خلال يومي 2 و 3 نوفمبر الجاري. في صالة جامعة الملك سعود بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، وتّوج الأبطال صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، وشارك في التتويج معالي الأستاذ عبدالإله الدلاك مساعد سمو وزير الرياضة، والعميد شداد طالع العمري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو
وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبة دنيا أبو طالب (الأهلي)بالمركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 53 كجم للسيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة فاطمة ال صلاح (الصفاء)، وجاءت اللاعبتان رهف الجوهي (الاتفاق)وطيبة الشريف (الشباب) في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي وزن 67 كجم للسيدات، حصدت اللاعبة نانسي أبو بدر (الشباب) المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها سارة أمين (النصر) في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبتان سارة عبدالفتاح الويشي (ضبا) وترتيلا الطويل (عكاظ).
وفي وزن تحت 63 كجم للرجال، تمكن اللاعب حمد المبروك (الشباب)من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه اللاعب علي عسيري (الوحدة) في المركز الثاني، ثم اللاعبان فهد السميح (الشباب)ورياض حمدي (الهلال)في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وخطف اللاعب علي المبروك (الشباب) الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كجم للرجال، تلاه في المركز الثاني والميدالية الثانية اللاعب هشام الدوخي (الشباب)، وجاء اللاعبان عبدالله الزعاقي (الشباب ) وسعود إبراهيم المولد (الوحدة) في المركز الثالث والميدالية البرونزية، الجدير بالذكر أن الأستاذ محمد عثمان أبوالفتوح كان مديراً لبطولة التايكوندو . وفق “أخبار 24”.
وأشرف على إدارة أسياد الملاعب رئيس لجنة الحكام سابقاً بالاتحاد العالمي شاكير شلباط بجانب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي الكابتن فايز السلولي وعلى المنافسات رئيس لجنة المسابقات سابقاً بالاتحاد العالمي للتايكوندو عثمان دلدار بجانب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي الكابتن أمين آل وحيد وأشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي ثامر السعران.
من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن الجهود المجتمعة ساهمت في نجاح المنافسات، وسعداء بالأبطال ولدينا تفأؤل كبير بظهور أبطال جدد خلال المنافسات المقبلة المحلية والخارجية.