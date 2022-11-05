أكد لاعب التعاون معتز هوساوي، أن مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتني في كأس العالم 2022 ستكون صعبة.
وقال هوساوي في تصريحات لقناة” ssc”: “إيقاف النجم ليونيل ميسي في مواجهة الأخضر والأرجنتين يحتاج لدعاء الوالدين، مستوى اللاعب مثل السابق وأفضل”.
وانتقل للحديث عن كواليس مشاركته في مواجهة الأخضر وروسيا في مونديال 2018، قائلاً: “لا أحد يعلم ماذا حدث في المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2018، “انعمينا كلنا”، حتى الحكم”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “كانت مباراة افتتاحية وكل العالم يتابعها وكان هناك تفكير من جميع اللاعبين، بينا وبين بعض كنا مضغوطين، نزلنا الملعب وكنا نشعر بأنهم 12 لاعبًا في الملعب بالإضافة لتناوله منشطات وهذا ما أثبت في وقت لاحق”.
#مع_عزيز | معتز هوساوي:
إيقاف ميسي بالمباراة يحتاج لدعاء والدين#SSC pic.twitter.com/AbvolL5ZQN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2022